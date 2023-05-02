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Донецкий Иван Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Донецкий
Имя
Иван
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
30 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 116
Источник
Скан
Оригинальная запись
4040. ДОНЕЦКИЙ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 21 г., 2-го Донск, окр., ст. Сиротинской. Гомельск. Губсуд. Ст. ст. 105, 113 ч. 2 и 116, лиш. св. 3 г. Исп. 30 марта 923.

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