Алешинский Аким Софонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлешинский Аким Софонов

Алешинский Аким Софонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алешинский
Имя
Аким
Отчество
Софонов
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 10
Источник
Скан
Оригинальная запись
129417. алешинскій, акимъ софоновъ. К. Ряжск. у., в. и с. Коноплина, 25 л.; — З. Н. уч. Ряжск. у., 169 М., тюр. 6 м. Исп. 8 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close