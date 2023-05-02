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Шайков Павел Акимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шайков
Имя
Павел
Отчество
Акимович
Дата исполнения приговора
28 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 366
Источник
Скан
Оригинальная запись
13515. Шайков Павел Акимович, 28 л., Смоленск. г., Рославльск. у., Хиславичск. в., д. Усково. Смоленск., Г. С. Ст. 142, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 28 авг. 926.

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