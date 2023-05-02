Фрейман-Фон Николай Карлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фрейман-Фон
- Имя
- Николай
- Отчество
- Карлов
- Дата исполнения приговора
- 03 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 650
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18249. фрейманъ-фонъ, Николай Карловъ. Лиш. ос. пр. изъ дворян. г. Риги, 40 л.; — Псков. О. С., 152, 236 и 942 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. и 4 м. Исп. 3 Дек. 908. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. № 65903, постан. по сов. приг., напеч. въ 908 г. №№ 65902 и 65904.
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