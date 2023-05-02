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Лукинов Андрей Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лукинов
Имя
Андрей
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
15 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 235
Источник
Скан
Оригинальная запись
8299. ЛУКИНОВ АНДРЕЙ ЕГОРОВИЧ, 49 л.., Серпуховск. у., Семеновск. в., д. Привалова. Н. С. Замоскворецк. р. г. Москвы. Ст. 140, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 2 г. Исп. 15 марта 923.

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