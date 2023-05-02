Лагода Андрей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лагода
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 05 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 178
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6093. ЛАГОДА АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, 23 л., Екатеринославск. г., Запорожск. окр., Болтовск. в., д. Елизаветовки. В. Т. 5 стр. корп. Ст. ст. 180 п. «г», 1 ч. 207, лпш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 5/ІІІ—24.
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