Городецкий Рахмиль Зельманов-Лейбов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Городецкий
- Имя
- Рахмиль
- Отчество
- Зельманов-Лейбов
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 69
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46207. ГОРОДЕЦКІЙ, РАХМИЛЬ ЗЕЛЬМАновъ-Лейбовъ. Мщ. м. Буки, Уманск. у., 36 л., рд. въ м. Ладыжиномъ-Букѣ, т. же у.; — К.-Подольск. О. С., 1643 У., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 11 Мая 905.
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