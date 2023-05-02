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Городецкий Рахмиль Зельманов-Лейбов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Городецкий
Имя
Рахмиль
Отчество
Зельманов-Лейбов
Дата исполнения приговора
11 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 69
Источник
Скан
Оригинальная запись
46207. ГОРОДЕЦКІЙ, РАХМИЛЬ ЗЕЛЬМАновъ-Лейбовъ. Мщ. м. Буки, Уманск. у., 36 л., рд. въ м. Ладыжиномъ-Букѣ, т. же у.; — К.-Подольск. О. С., 1643 У., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 11 Мая 905.

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