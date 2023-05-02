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Родионов Сергей Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Родионов
Имя
Сергей
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
04 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 300
Источник
Скан
Оригинальная запись
11088. Родионов Сергей Николаевич, 31 г., Новоржевск. у., Ашевск. в., д. Пехново. Ленинградск. Губсуд. Ст. ст. 16, 180 п. "ж", лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 4 окт. 926.

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