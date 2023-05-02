Козырев Степан Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козырев
- Имя
- Степан
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 104
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15885. КОЗЫРЕВ, СТЕПАН ПЕТРОВИЧ, 27 л. Гр. Вышневолоцк. у., Ящинск. в., д. Прохорова; — Н. С. 10 уч. Сарапульск. у. Покупка казен. вещей, лиш. св. 1 г, условно.
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