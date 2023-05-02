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Глущик Викентий Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Глущик
Имя
Викентий
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
04 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 65
Источник
Скан
Оригинальная запись
46095. ГЛУЩИКЪ, ВИКЕНТІЙ МИХАЙловъ. К. Мѣховск. у., гм. Палечница, д. Печеноги, 48 л.; — Кѣлецк. О. С., 2 п. 134, 135 и 1 ч. 1652 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 4 Іюня 905.

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