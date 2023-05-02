Дроздов Захар Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дроздов
- Имя
- Захар
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 12 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 124
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 145452. ДРОЗДОВЪ, ЗАХАРЪ МАКСИмовъ (онъ же Дроздъ). К. Полоцк. у., Замшанск. в., Д. Задубья, 27 л.; — Витеб. О. С. 9 Окт. 909, 133, 4 п. 134,135, 149, 152, 1489 и 1642 У., по слож. съ наказ. по приг. сего С. отъ 17 Марта 908 г. (1 п. 170¹М. — тюр. 1 г. и 3 м.), арест. отд. 3 г. и 7½м. Исп. 12 Нояб. 909.
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