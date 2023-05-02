Хамкалов Константин Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хамкалов
- Имя
- Константин
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 10 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 432
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140715. ХАМКАЛОВЪ, КОНСТАНТИНЪ Игнатьевъ. Зап. ряд. изъ к. Балаган. у., в. и с. Оланокъ, 40 л.; — Иркутск. О. С., 134, 135, 149, 2 и 3 ч. 1455 У., арест. отд. 3½ г., а по Выс. повел. тюр. 6 м. безъ лиш. пр. Исп. 10 Февр. 909.
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