Лобачев Егор Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лобачев
- Имя
- Егор
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 231
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8152. ЛОБАЧЕВ ЕГОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 30 л., Белевск, у., Болотовск, в. Н. С. 2 уч. Одоевск, у. Ст. 180 п. «в», пор. пр. 3 г. Срок. исп. не указ., осужд. 13 июня 923.
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