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Лобачев Егор Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лобачев
Имя
Егор
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
13 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 231
Источник
Скан
Оригинальная запись
8152. ЛОБАЧЕВ ЕГОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 30 л., Белевск, у., Болотовск, в. Н. С. 2 уч. Одоевск, у. Ст. 180 п. «в», пор. пр. 3 г. Срок. исп. не указ., осужд. 13 июня 923.

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