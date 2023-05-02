Адигамов Мухаметлатив Мухаметшин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Адигамов
- Имя
- Мухаметлатив
- Отчество
- Мухаметшин
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129330. адигамовъ, мухаметлативъ Мухаметшинъ. Мщ. г. Орска, 38 л., рд. въ д. Юлукѣ, 1 Бурзянск. в., Орск. у.; — З. Н. 4 уч. Орск. у. 15 Іюля 909, 169 и 172 М., тюр. 6 м. Исп. 9 Окт. 909.
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