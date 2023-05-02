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Морозов Иван Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Морозов
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
16 апрель 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 151
Источник
Скан
Оригинальная запись
4813. Морозов Иван Федорович, 27 л. Гр. Тотемск. у., Калининск. в., д. Лукинской; — М. С. 1 уч. Тотемск. у. Кража, лиш. св. 9 м. Исп. 16 апр. 919.

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