Костюченко Никита Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Костюченко
- Имя
- Никита
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 193
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6770. КОСТЮЧЕНКО НИКИТА МИХАЙЛОВИЧ, 34 л., Велижск. у., Вязьменск. в., д. Осиповки, б. г. Петроградск. Губсуд, Ст. ст. 140 и 180, лиш. св. 2 г., Исп. 29 Ноября 923.
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