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Чернышева Марина Иванова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чернышева
Имя
Марина
Отчество
Иванова
Дата исполнения приговора
21 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 450
Источник
Скан
Оригинальная запись
141194. ЧЕРНЫШЕВА, МАРИНА ИВАНОВА. К. Старооскольск. у., Ястребовск. в., с. Стужени, 70 л., рд. т. же у., Знаменск. в., въ д. Баркаловкѣ; — У. Чл. О. С. по Старооскольск. у. 19 Февр. 909, 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 5 м. Исп. 21 Окт. 909.

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