Чернышева Марина Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чернышева
- Имя
- Марина
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 21 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 450
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141194. ЧЕРНЫШЕВА, МАРИНА ИВАНОВА. К. Старооскольск. у., Ястребовск. в., с. Стужени, 70 л., рд. т. же у., Знаменск. в., въ д. Баркаловкѣ; — У. Чл. О. С. по Старооскольск. у. 19 Февр. 909, 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 5 м. Исп. 21 Окт. 909.
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