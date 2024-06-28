Егоров Авксентий Козьмин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Егоров
- Имя
- Авксентий
- Отчество
- Козьмин
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 86
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46655. ЕГОРОВЪ, АВКСЕНТІЙ (АКСЕНЪ) Козьминъ. К. Козельск. у., Перестряжск. в., д. Жукова, 29 л.; — У. Чл. О. С., по Козельск. у. (во 2 р.), 3 п. 14 и 172 М. (укрыв.), тюр. 4 м. Исп. 1 Іюня 905. | 903 21719 170 М.
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