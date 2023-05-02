Ахметов Колимулла
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ахметов
- Имя
- Колимулла
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129696. АХМЕТОВЪ, КОЛИМУЛЛА. Лиш. ос. пр. изъ м. Буннск. у., Мочаливск. в., д. Верхнихъ-Каракитанъ, 34 л.; — Басанск. С. П., 1 ч. 133, 149, 1654¹ и 1660 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 908 г. № 80772, арест. отд. 3 г. и 3 м. Исп. 27 Мая 909. | 904 47558 1654¹ У. | 91 18015 172 М. | 91 76161 169 М.
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