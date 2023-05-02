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Галабурда Григорий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Галабурда
Имя
Григорий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
29 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 60
Источник
Скан
Оригинальная запись
45955. ГАЛАБУРДА, ГРИГОРІЙ ИВАновъ (онъ же Поцѣлуйко). К. Подольск. г., Могилев. у., Ярышевск. в., с. Неміи, 18 л.; — З. Н. 2 уч. Сорокск. у., 169 М., тюр. 1½ м. Исп. 29 Мая 905.

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