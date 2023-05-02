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Тыльман Иось Айзиков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тыльман
Имя
Иось
Отчество
Айзиков
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 474
Источник
Скан
Оригинальная запись
154766. ТЫЛЬМАНЪ, іось АЙЗИКОВЪ. Мщ. м. Терновки, Гайсин. у., 21 г., рд. въ г. Балтѣ — Винницк. О. С. 8 Окт. 909, 134, 135 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 3 Окт. 909. | 907 53376 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. №№ 65646 и 63647. | 17 Мая 906 г. М. С. 1 уч. Балтск. окр., 169 М., тюр. 6 м.

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