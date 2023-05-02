Асвонуа Темур Давидов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Асвонуа
- Имя
- Темур
- Отчество
- Давидов
- Дата исполнения приговора
- 12 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129652. АСВОНУА, ТЕМУРЪ ДАВИДОВЪ. К. Сухумск. окр., Самурзаканскаго уч., с. Соберіо, 26 л.; — У. Чл. О. С. по Челябин. у. 12 Сент. 909, 173 М., тюр. 1½ м. Исп. 12 Сент. 909.
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