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Лезов Николай Диомидович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лезов
Имя
Николай
Отчество
Диомидович
Дата исполнения приговора
12 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 227
Источник
Скан
Оригинальная запись
8014. ЛЕЗОВ НИКОЛАЙ ДИОМИДОВИЧ, 19 л., Юрьев-Польск у., Никульск. в., с. Федоровского. Н. С. 5 уч. Юрьево-Польск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 12 февр. 923.

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