Фесенко Василий Ефремов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фесенко
- Имя
- Василий
- Отчество
- Ефремов
- Дата исполнения приговора
- 30 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 260
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36345. ФЕСЕНКО(ВЪ), ВАСИЛІЙ ЕФРЕмовъ. Ряд. изъ к. Балашов. у., Самойловск. в., пос. Ольшанки, 22 л.; — М. С. 2 уч. г. Астрахани, 169 и 172 М. (покуш.), тюр. 2 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г., съ замѣн. строг. ар. на 2 н. по прилож. въ ст. 8 кн. ХХІІ и 13 ст. ХХІІІ кн. С. В. П. 1869 г. изд. 3. Исп. 30 Марта 905.
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