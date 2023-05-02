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Викс Ганс

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Викс
Имя
Ганс
Дата исполнения приговора
12 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 52
Источник
Скан
Оригинальная запись
45744. ВИКСЪ, ГАНСЪ (внѣбр.). К. Везенберг. у., Саксимойзск. в., 16 л., рд. Вейсенштейнск. у., въ Немкюльск. в.; — Ревельск. О. С., 13 и 1642 У., тюр. 1½ г. Исп. 12 Мая 905.

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