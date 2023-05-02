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Кудряшов Василий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кудряшов
Имя
Василий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
05 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 206
Источник
Скан
Оригинальная запись
7262. КУДРЯШОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, 19 л., Спасск. у., Рясск. в., с. Мосолова. Н. С. 2 уч. Спасск. у. Ст. 180, лиш. св. 6 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 5 мая 923.

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