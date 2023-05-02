Сажнева Матрена Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сажнева
- Имя
- Матрена
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1928
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 244
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8634. САЖНЕВА МАТРЕНА ИВАНОВНА, 36 л., Балашовск. у., Пинеровск. в. и с. Н. С. 2 уч. Балашовск. у, Ст. 140, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 10 ноября 928.
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