Титов Григорий Емельянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Титов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Емельянов
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 403
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139951. ТИТОВЪ, ГРИГОРІЙ ЕМЕЛЬЯНОВЪ. К. Острогожск. у., Лысянск. в., с. Залужнаго, 24 л.; — Бобровск. У. С. 16 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 20 Окт. 909.
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