Мясников Николай Феофанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мясников
- Имя
- Николай
- Отчество
- Феофанович
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 255
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9416. Мясников Николай Феофанович, 26 л., Чувашск. АССР, Цивильск. у., Убеевск. в., д. М.-Татьмы. Главсуд Чувашск. АССР. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 4 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 14 окт. 926.
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