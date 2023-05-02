Макаренкова Варвара Семенова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Макаренкова
- Имя
- Варвара
- Отчество
- Семенова
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 200
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84522. МАКАРЕНКОВА, ВАРВАРА СЕменова (они же Макарцева и Марцова), 29 л. Каз. в. и с. Байрака, Полтав. у.; — Полтав. О. С., 28 Апр. 911, 1 ч. 1647 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г. Исп. 21 Мая 911. | 908 109247 169 М. | 900 20043 1655 У. | 905 33370 169 М. | 99 12254 169 М. | 904 15546 172 М. (укрыв.). | 901 61139 169 М. | 98 37687 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.