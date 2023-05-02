Коптелов Иосиф Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоптелов Иосиф Васильевич

Коптелов Иосиф Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коптелов
Имя
Иосиф
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
06 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 184
Источник
Скан
Оригинальная запись
6460. КОПТЕЛОВ ИОСИФ ВАСИЛЬЕВИЧ, 37 л., Вятск. г., Забайкальск. Губсуд., Ст. ст. 142, 181 ч. 2, 184 ч. 2, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г., Исп. 6 июня 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.