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Чеснок Петр Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чеснок
Имя
Петр
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
13 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 353
Источник
Скан
Оригинальная запись
11716. ЧЕСНОК, ПЕТР НИКИТИЧ, 31 г. Гр. Кавказск. отд., ст. Тимашевской; — Н. С. 3 уч. г. Краснодара. Кража, лиш. св. 6 м., по амн. нак. сокр. до 2 м., с зач. 27 д. пр. з. Исп. 13 нояб. 920.

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