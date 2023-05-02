Чеснок Петр Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чеснок
- Имя
- Петр
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 13 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 353
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11716. ЧЕСНОК, ПЕТР НИКИТИЧ, 31 г. Гр. Кавказск. отд., ст. Тимашевской; — Н. С. 3 уч. г. Краснодара. Кража, лиш. св. 6 м., по амн. нак. сокр. до 2 м., с зач. 27 д. пр. з. Исп. 13 нояб. 920.
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