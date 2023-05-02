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Адамчук Григорий Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Адамчук
Имя
Григорий
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
22 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
37318. АДАМЧУКЪ, ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬевъ. К. Кременецк. у., Вышгородецк. в., с. Большой Бѣлки, 36 л.; — М. С. 4 уч. Староконстантинов. окр. (въ 3 р.), 169, 2 и 4 п. 170 и 2 п. 171 М., тюр. 5 м. Исп. 22 Апр. 905. | 904 76615 169 М.

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