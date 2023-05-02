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Кельварт Антон Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кельварт
Имя
Антон
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
05 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 99
Источник
Скан
Оригинальная запись
15716. КЕЛЬВАРТ, АНТОН МИХАЙЛОВИЧ, 41 г. Рд. в г. Перново; — П. С. Военкомата г. Вятки. Подлог, лиш. св. 1½ г., с зач. 2 м. и 8 д. пр. з. Исп. 5 янв. 920.

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