Хуснуллин Гильмутдин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хуснуллин
- Имя
- Гильмутдин
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 440
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140926. ХУСНУЛЛИНЪ, ГИЛЬМУТДИНЪ. Каз. д. Новаго Ибрайкина, Аксубаевск. в., Чистопольск. у., 52 л.; — Казанск. С. П. 12 Авг. 909, 134, 135, 149, 13 и 271 У., тюр. 3 м. Исп. 23 Окт. 909.
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