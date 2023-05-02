Кухать Никита Кузьмич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кухать
- Имя
- Никита
- Отчество
- Кузьмич
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 220
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7756. КУХАТЬ НИКИТА КУЗЬМИЧ, 22 л., Черниговск у., Горбовск. в., с. Выбли. В. Т. 2 Кавказск. корп. Ст. 202 ч. 1, лиш. св. 1 г. Исп. 30 окт. 923.
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