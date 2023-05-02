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Ефимова-Виноградова Елизавета Семеновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ефимова-Виноградова
Имя
Елизавета
Отчество
Семеновна
Дата исполнения приговора
28 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 130
Источник
Скан
Оригинальная запись
4536. ЕФИМОВА-ВИНОГРАДОВА ЕЛИЗАВЕТА СЕМЕНОВНА, 23 л., Переяславль-Залесск. у., Смоленск. в., и с. Главсуд Татарск. АССР. Ст. ст. 95 и 114а ч. 1. лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 28 дек. 923.

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