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Балдин Виталий Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Балдин
Имя
Виталий
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
444. БАЛДИН, ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 21 г. Гр. Ростовск. у., Приимковск. в., с. Макарова; — Н. С. 2 р-на г. Ростова, Ярославск. г. Преступл. по службе, лиш. св. 1 г. условно 919.

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