Зеленков Прохор Тихонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зеленков
- Имя
- Прохор
- Отчество
- Тихонов
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 130
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33762. ЗЕЛЕНКОВЪ, ПРОХОРЪ ТИХОНОВЪ (онъ же Зеленцовъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Сѣннен. у., Мошканск. в., д. Буевой, 37 л.; — Витебск. О. С., 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 9 Окт. 907. | 903 12838 1654¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 901 г. № 59889. | 99 53726 170 М.
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