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Федотов Яков Евдокимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федотов
Имя
Яков
Отчество
Евдокимов
Дата исполнения приговора
04 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 423
Источник
Скан
Оригинальная запись
140484. ФЕДОТОВЪ, ЯКОВЪ ЕВДОКИМОВЪ. К. Одесск. у., Александровск. в., д. Кошары, 17 л.; — Одесск. О. С. 29 Сент. 909, 140 и 1 ч. 1655 У., тюр. 8 м. Исп. 4 Нояб. 909. | 907 61685 169 М.

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