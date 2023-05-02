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Сафаргалеев Ахмет-Валей

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сафаргалеев
Имя
Ахмет-Валей
Дата исполнения приговора
11 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
8762. САФАРГАЛЕЕВ АХМЕТ-ВАЛЕЙ, 24 л., Арск. к., Менгерск. в., д. Гозляр. Главсуд. Татарск. А. С. С. Р. Ст. 183 ч. 2, лиш. св. 2 г. Исп. 11 мая 923.

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