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Зубков Никифор Гаврилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зубков
Имя
Никифор
Отчество
Гаврилович
Дата исполнения приговора
31 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 144
Источник
Скан
Оригинальная запись
5027. ЗУБКОВ НИКИФОР ГАВРИЛОВИЧ, 26 л., Белгородск. у., Толоконск. в., с. Головино. Н. С. 8 уч. Белогородск. у. Ст. 180, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 31 августа 923.

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