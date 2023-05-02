Рычкалова Ксения Кузьминична
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рычкалова
- Имя
- Ксения
- Отчество
- Кузьминична
- Дата исполнения приговора
- 12 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 240
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8511. РЫЧКАЛОВА КСЕНИЯ КУЗЬМИНИЧНА, 41 г., Златоустовск. у., Кундравинск. в. и с. Н. С. 6 уч. Златоустовск. у. Ст. 140, лиш. св. 1½ г. Исп. 12 июля 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.