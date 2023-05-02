Бздыра Михаил Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бздыра
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45220. БЗДЫРА, МИХАИЛЪ МАТВѢЕВЪ. К. Яновск. у., гм. Пржидникъ, д. Ржечица-Земянская, 41 л., рд. т. же у., гм. Модлиборжице, въ д. Слупе; — Люблин. О. С., 134, 135 и 3 ч. 225 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 28 Мая 905.
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