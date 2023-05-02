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Семочкин Иван Федосеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семочкин
Имя
Иван
Отчество
Федосеевич
Дата исполнения приговора
13 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 229
Источник
Скан
Оригинальная запись
28638. СЕМОЧКИН, ИВАН ФЕДОСЕЕВИЧ, 41 г. Гр. Ельнинск. у., Мархоткинск. в.; — Р. Т. Рязано-Уральск. ж. д. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 13 нояб. 920.

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