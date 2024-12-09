Опарников Александр Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Опарников
- Имя
- Александр
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 12 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 327
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28435. ОПАРНИКОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Михайловъ (онъ же Опаренковъ). К. Ярослав. у., Осеневск. в., д. Дружинихи, 28 л.; — Костром. О. С., 14, 124 и 3 ч. 1655У., тюр. 1½ г. Исп. 12 Дек. 908. | 905 25727 1655 У. | 900 5098 49 М. | 902 110060 1655 У. | 99 29183 169 М. | 902 6283 169 М. | 91 58347 169 М.
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