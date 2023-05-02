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Коротаев Григорий Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коротаев
Имя
Григорий
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
31 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 189
Источник
Скан
Оригинальная запись
6631. КОРОТАЕВ ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ, 27 л., Борисоглебск. у., Козловск. в и с., Н. С. 3 уч. Борисоглебск. у., Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г., Исп. 31 июля 923.

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