Мартьянов Тимофей Мартынович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мартьянов
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Мартынович
- Дата исполнения приговора
- 29 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8788. МАРТЬЯНОВ ТИМОФЕЙ МАРТЫНОВИЧ, 23 л., Тихвинск. у., Лукинск. в., д. Паньшино. Череповецк. Губсуд. Ст. 143, лиш. св. 1 г. 6 м. Исп. 29 дек. 923.
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