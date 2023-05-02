Бунинский Владислав Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бунинский
- Имя
- Владислав
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 44
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45523. БУНИНСКІЙ, ВЛАДИСЛАВЪ АНтоновъ. К. Варшав. у., гм. Брудно, д. Бялоленки, 37 л.; — Гм. С. 5 окр. Варшав. у., 169 М., тюр. 6 м. Исп. 31 Мая 905.
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