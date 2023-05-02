Селиванов Георгий Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Селиванов
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 313
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87350. СЕЛИВАНОВЪ, ГЕОРГІЙ (ЕГОРЪ) Григорьевъ, 27 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Оренбурга; — Оренбургск. О. С., 17 Дек. 910, 152 и 1642 У., арест. отд. 3 г. и 3 м. Исп. 31 Мая 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 910 г. № 42206, кот. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 107321. | 902 69096 1643 У. | 99 44003 169 М. | 901 6908 170 М. | 98 46016 169 М.
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